Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen ve 18 ilden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Demirci tenis kortlarında gerçekleştirilen 30 takımın katıldığı şampiyona, final maçları ve düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Şampiyonanın kızlar kategorisinde birinci Antalya Lara Okyanus Lisesi, ikinci İstanbul Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, üçüncü İzmir Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi ve dördüncü İstanbul Özel Vizyon Anadolu Lisesi oldu.

Erkekler kategorisinde ise birinci Antalya Okyanus Anadolu Lisesi, ikinci İstanbul Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, üçüncü İzmir Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi ve dördüncü İstanbul Ümraniye, Modern Bilimler Akademisi oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya tarafından verildi.

Kızlar kategorisinde birinci olan Antalya Lara Okyanus Lisesi tenis oyuncusu Duru Söke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduk. Çok mutluyuz. İlk 3 dereceye giren tüm okullar Okyanus Koleji oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutlu olduk. Burayı çok sevdik. Buranın havası çok farklı." dedi.