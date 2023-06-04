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Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta devam ediyor

Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta devam ediyor

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Kars'ın ev sahipliği yaptığı müsabakalara, Erzurum, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Zonguldak ve Bursa'dan 35 takım ve 150 sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın 2'inci gününde oynanan karşılaşmalar nefesleri keserken, sporcular mücadelesi ise dikkat çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Buz Sporları Salonu'nda yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne oluyor.

Kars'ın ev sahipliği yaptığı müsabakalara, Erzurum, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Zonguldak ve Bursa'dan 35 takım ve 150 sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın 2'inci gününde oynanan karşılaşmalar nefesleri keserken, sporcular mücadelesi ise dikkat çekiyor.

Kars'ta 7 ilden 30 takım ve 150 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona yarın oynanacak final karşılaşmalarından sonra sona erecek. Karşılaşmalarda dereceye giren takımlara madalyaları verilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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