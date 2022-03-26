Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası

ANKARA (AA) - Kayseri'de oynanan Okul Sporları Gençler Türkiye Basketbol Final müsabakasında, Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi'ni 67-41 yenen İstanbul Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi, şampiyon oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılan kadınlar finalinde Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi ile İstanbul Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi karşılaştı. İstanbul ekibi üstün oynadığı karşılaşmayı 67-41 kazanarak şampiyonluk kupasına uzandı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi'ni yenen Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti.