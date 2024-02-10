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Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Müsabakaları Tamamlandı

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Okul sporları Genç Kızlar müsabakalarına 9 takım, Genç erkekler müsabakalarına ise 26 takım katıldı. Kızlarda Spor Lisesi, erkeklerde Gümüşova Anadolu Lisesi birinci oldu.

Okul sporları Genç Kızlar müsabakalarına 9 takım, Genç erkekler müsabakalarına ise 26 takım katıldı. Kızlarda Spor Lisesi, erkeklerde Gümüşova Anadolu Lisesi birinci oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Okul Sporları genç kızlar ve genç erkekler futsal müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda Kızlarda Spor Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi üçüncü ve Gölyaka Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Fen Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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