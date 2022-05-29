Okul Sporları Geleneksel Spor Dalları Aba Güreşi müsabakaları tamamlandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Geleneksel Spor Dalları Aba Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Batıpark Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaların son gününde 460 sporcu yarıştı.

Cazgırların renk kattığı şampiyonada, Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Yıldızlar Kategorisinde 30 kiloda Yasin İlmi, 35 kiloda Selim Özsoy, 40 kiloda Emirhan Ebem, 45 kiloda Can Karadeniz, 50 kiloda Yusuf Tuncer, 55 kiloda Emirhan Çayır, 60 kiloda Ali Tatlı, 65 kiloda Temindar Vayiç, 70 kiloda Mustafa Muhammed Dib, 75 kiloda Dursun Alat, 80 kiloda Ali Malgaç, 85 kiloda Umut Yılmaz ve 100 kiloda da Akın Akarsu birinci oldu.

Gençler Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Birinciliği Gençler A Kategorisinde de 50 kiloda Can Kamber, 55 kiloda Ebubekir Yaralı, 60 kiloda Sinan Saraç, 65 kiloda Emirhan Tosun, 70 kiloda,Doğukan İlkin, 75 kiloda Ümmet Sakat, 80 kiloda Beytullah Bodur, 85 kiloda Baki Ünvermez 90 kiloda Salih Özdal ve 115 kiloda da Can Çil birinciliği elde etti.

Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Birinciliği Gençler B Kategorisinde ise 50 kiloda Salih Saraç, 55 kiloda Abidin Develi 60 kiloda Bilal Topaloğlu 65 kiloda Caner Arslan, 70 kiloda Emin İspir, 75 kiloda Fatih Özger 80 kiloda Mustafa Tokgöz 85 kiloda Oktay Kandemir 90 kiloda Sabahattin Arpacı ve 110 kiloda da Kaan Ustabaş birinci oldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve katılımcılar tarafından verildi.