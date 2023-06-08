Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği Muğla'da Başladı
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Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı. 11 Haziran'a kadar sürecek turnuvaya 11 farklı ilin 16 takımı ve 200 sporcu katılıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, şampiyonada mücadele edecek takımlara başarı diledi.
Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları Muğla'da başladı.
Menteşe Spor Salonu'nda organize edilen ve 11 Haziran'a kadar sürecek turnuvaya Adana, Aksaray, Ankara, Bitlis, Bursa, Düzce, Erzurum, İstanbul, Muş, Samsun ve Trabzon'dan 8 kız, 8 erkek takımı ile 200 sporcu katılıyor.
Futsalda Türkiye birinciliğini belirleyecek turnuvanın açılış maçında, Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi ile Aksaray Spor Lisesi futsal kız takımları karşı karşıya geldi.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, şampiyonada mücadele edecek takımlara başarı diledi.