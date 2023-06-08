Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği Muğla'da Başladı

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı. 11 Haziran'a kadar sürecek turnuvaya 11 farklı ilin 16 takımı ve 200 sporcu katılıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, şampiyonada mücadele edecek takımlara başarı diledi.