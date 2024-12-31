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Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
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Çiğiltepe Spor Salonu'nda yapılan genç erkekler, genç kızlar ve karma kategorilerindeki Floor Curling müsabakalarda başarılı sporculara ödülleri verildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun gençlerin gelişimindeki önemini vurguladı.

Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda sona erdi. Genç erkekler, genç kızlar ve karma kategorilerindeki takımların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalara katılım yoğundu.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı konuşmada, sporun gençlerin gelişimindeki rolüne vurgu yaparak, "Gençlerimizin sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Spor, bireylerin yalnızca bedensel güçlerini değil, aynı zamanda strateji oluşturma, takım çalışması ve liderlik gibi önemli yeteneklerini de geliştirmelerini sağlar. Gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını güçlendirmek ve onlara disiplinli bir yaşam tarzı kazandırmak adına bu tür organizasyonlar büyük bir önem taşıyor. Katılan tüm sporcularımızı, kazandıkları başarılar için kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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