Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması 36 çocuğun millilik ve burs haklarını elinden aldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu eski başkanı Ayhan Pala, "Federasyonun durumu ile ilgili olan belirsizlik nedeniyle 36 çocuğumuzun millilik ve burs hakları ellerinden alınmıştır" dedi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Eski başkan Ömür Karakullukçu'nun istifasının ardından seçim sürecine giren ancak kapatılması gündeme gelen Türkiye Okul Sporları Federasyonu'ndaki karamsar bekleyiş devam ediyor. Olağanüstü Genel Kurul kararı alınan ve seçim süreci başlatılan federasyonda genel kurulun ertelendiği haberini aldıklarını ifade eden eski başkan Ayhan Pala, "Kısa bir süre sonra federasyonun kapatılacağını öğrendik. Eski Spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması için Cumhurbaşkanımıza yazı gönderdiği açıklandı. Ancak, bir aydır belirsizlik devam ediyor. 36 genç kardeşimizin yasal hakları ellerinden alınarak, maalesef mağdur edilmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Okul sporları camiasının beklediği cevaplar var. Sorularımızın cevabını istiyoruz. Sporu yöneten değerli büyüklerimiz lütfen cevap verin. Okul Sporları Federasyonu adına ISF Futbol Teknik Kurulu Üyesi ve Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Gür Onar, bu konuda nasıl bir çalışma yapmıştır? Türkiye'nin kız ve erkeklerde katılmadığı dünya şampiyonasında kendisi görev yapacak mıdır? Bu kişi hala görevine devam etmekte midir? Okul sporları federasyonu sene başında reglamanda yer almak üzere ISF'ye futbol dahil diğer branşlar için katılacağını resmi yazı ile bildirmiş ve katılım bedellerini yatırmış mıdır? Bakanlık gerekli bütçe aktarımını yapıp faaliyetle ilgili gerekli tedbiri almış mıdır? Yoksa nasılsa 'federasyonu kapatacağım' deyip bütçe aktarımı yapmamış mıdır? Ülkemizi ISF Dünya Şampiyonası'nda temsil hakkı elde eden okullarımızda okuyan 18 kız ve 18 erkek sporcu öğrencilerimizin istikballerinde çok önemli olan B millilik ve burs hakları ile elde ettikleri özlük kazanımları şimdi nasıl karşılanacaktır? Okul Sporları Federasyonu kapatılırsa Türkiye bundan sonra ISF Dünya Şampiyonalarında yer almayacak mıdır?" şeklinde konuştu.