Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması 36 çocuğun millilik ve burs haklarını elinden aldı
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Türkiye Okul Sporları Federasyonu eski başkanı Ayhan Pala, federasyonun kapatılması nedeniyle 36 çocuğun millilik ve burs haklarının ellerinden alındığını söyledi. Pala, okul sporlarının önemine dikkat çekerek, federasyonun kapatılması durumunda Türkiye'nin ISF Dünya Şampiyonaları'nda yer alamayacağını belirtti.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu eski başkanı Ayhan Pala, "Federasyonun durumu ile ilgili olan belirsizlik nedeniyle 36 çocuğumuzun millilik ve burs hakları ellerinden alınmıştır" dedi.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Eski başkan Ömür Karakullukçu'nun istifasının ardından seçim sürecine giren ancak kapatılması gündeme gelen Türkiye Okul Sporları Federasyonu'ndaki karamsar bekleyiş devam ediyor. Olağanüstü Genel Kurul kararı alınan ve seçim süreci başlatılan federasyonda genel kurulun ertelendiği haberini aldıklarını ifade eden eski başkan Ayhan Pala, "Kısa bir süre sonra federasyonun kapatılacağını öğrendik. Eski Spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması için Cumhurbaşkanımıza yazı gönderdiği açıklandı. Ancak, bir aydır belirsizlik devam ediyor. 36 genç kardeşimizin yasal hakları ellerinden alınarak, maalesef mağdur edilmişlerdir" ifadelerini kullandı.Pala, şunları söyledi;"Okul sporları faaliyetleri kapsamında yapılan Liselerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda kızlarda Denizli Server Gazi Lisesi ve erkeklerde İstanbul Özel Final Merter Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldular. Bu okullarımız ülkemizi 22-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Fas'ın Rabat şehrinde yapılacak olan ISF Futbol Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etmişlerdir. Ancak, Spor bakanlığının okul sporları federasyonunu kapatmak için çalışma başlattığını üzüntüyle öğrendik. Okul Sporları Federasyonu sene başında ISF'ye katılım bedelini yatırmayarak okulların ve sporcu öğrencilerin mağdur olmasına neden olmuştur. Şayet yetkililerinin bakanlık nezdinde yaptığı girişimde bütçe yetersizliği nedeniyle gönderemiyoruz sözü eğer doğruysa, Türk sporunun iflas bayrağı çektiğinin resmidir. Buna mutlaka bir açıklama getirilmesi gerekmektedir."Okul sporlarının önemininin çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Pala, "Birçok branştaki başarılı ve çok değerli sporcu kardeşlerimizin temeli okul sporlarıdır. Bugün Türk futbolunun gündeminde olan birçok futbolcu kardeşimizin yanında Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak gibi yıldızların ISF Futbol Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ettikleri ve Türk futboluna kazandırıldığı unutulmamalıdır.
Okul sporları camiasının beklediği cevaplar var. Sorularımızın cevabını istiyoruz. Sporu yöneten değerli büyüklerimiz lütfen cevap verin. Okul Sporları Federasyonu adına ISF Futbol Teknik Kurulu Üyesi ve Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Gür Onar, bu konuda nasıl bir çalışma yapmıştır? Türkiye'nin kız ve erkeklerde katılmadığı dünya şampiyonasında kendisi görev yapacak mıdır? Bu kişi hala görevine devam etmekte midir? Okul sporları federasyonu sene başında reglamanda yer almak üzere ISF'ye futbol dahil diğer branşlar için katılacağını resmi yazı ile bildirmiş ve katılım bedellerini yatırmış mıdır? Bakanlık gerekli bütçe aktarımını yapıp faaliyetle ilgili gerekli tedbiri almış mıdır? Yoksa nasılsa 'federasyonu kapatacağım' deyip bütçe aktarımı yapmamış mıdır? Ülkemizi ISF Dünya Şampiyonası'nda temsil hakkı elde eden okullarımızda okuyan 18 kız ve 18 erkek sporcu öğrencilerimizin istikballerinde çok önemli olan B millilik ve burs hakları ile elde ettikleri özlük kazanımları şimdi nasıl karşılanacaktır? Okul Sporları Federasyonu kapatılırsa Türkiye bundan sonra ISF Dünya Şampiyonalarında yer almayacak mıdır?" şeklinde konuştu.