Okul Sporları Dart Gençler-Yıldızlar Müsabakalarına toplam 170 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Okul Sporları Dart Gençler-Yıldızlar Müsabakaları yapıldı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan ve 170 kişinin katıldığı Dart Gençler-Yıldızlar müsabakaları sonucunda, Genç Erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Genç Kızlarda ise 15 Temmuz Anadolu Lisesi birinci; Yıldız Erkeklerde Doğan Eşref Taşhan Ortaokulu, Yıldız kızlarda ise Gümüşova 75. Yıl Ortaokulu birinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE