Okul Sporları Bilek Güreşi Genç A kız– erkek grup yarışmalarında Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Zonguldak'ta yapılan okul sporları bilek güreşi genç A grup yarışmaları seçmelerine Milli Takım antrenörü Ali Günaçtı, Beden Eğitimi öğretmenleri Nuray Hasdemir ve İrem Civri eşliğinde Düzceli sporcular katıldı. Yavuz Sultan Selim MTAL öğrencisi Yunus Emre Üstünel Sağ Kol 80 kiloda bölge birincisi, Akçakoca Nene Hatun MTAL öğrencisi Berrak Dilay Top sol kol 75+ kiloda bölge üçüncüsü ve sağ kolda bölge ikincisi, Akçakoca Nene Hatun MTAL öğrencisi Göksu Uğurlu 65 kiloda sol kol ve sağ kol bölge üçüncüsü, Düzce Spor Lisesi öğrencisi Ebrar Bekar 60 kiloda sağ kol bölge dördüncüsü, 15 Temmuz Anadolu Lisesi Öğrencisi Berat Karaca 60 kiloda sol kol bölge üçüncüsü, Akçakoca Lisesi öğrencisi Batuhan Ateş 60 kiloda sağ kol bölge dördüncüsü oldu.

Grup yarışmaları sonucu sporculardan Yunus Emre Üstünel ve Berrak Dilay Top 23 Martta yapılacak olan Bilek Güreşi Genç A (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - DÜZCE