Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası, Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde başladı. Kızlar ve Erkekler kategorisinde yapılacak olan eleme maçları sonunda şampiyon olan okullar, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacaklar.