Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası, Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde başladı. Kızlar ve Erkekler kategorisinde yapılacak olan eleme maçları sonunda şampiyon olan okullar, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacaklar.
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Bilardo Türkiye Şampiyonası başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde 9-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar ve Gençler Okul Sporları 8 Top Bilardo Türkiye Şampiyonası'na 41 ilden 311 sporcu katıldı. Kızlar ve Erkekler kategorisinde yapılacak olan eleme maçları sonunda şampiyon olan okullar, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacaklar. Şampiyona cuma günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek.