Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Basketbol Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler müsabakaları Tınaztepe ve Mustafa Abi Spor Salonunda 300 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Okul Sporları Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Enes Özlü ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.

Basketbol Yıldızlar Grup Müsabakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gençlerimizin sporu sevmesi ve spora teşvik edilmesi bizim için çok önemli. Bu tür karşılaşmalar, hem sporcularımızın gelişimine katkıda bulunuyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tüm katılımcılara ve dereceye giren takımlara tebriklerimi iletiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR