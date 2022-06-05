Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı

AA - Rauf Maltaş - Spor
Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da yapıldı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da yapıldı.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sakarya, Denizli, Mardin ve Samsun'dan 8 erkek, 8 kız takımının katıldığı 1 Haziran'da başlayan turnuva maçları, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Şampiyonluğu kızlar takımında İstanbul Açı Koleji, erkeklerde ise İstanbul Okyanus Koleji kazandı.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Nesih Çiftçi, kentin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Takımların ciddi bir performans gösterdiğini vurgulayan Çiftçi, "8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 takım turnuvaya katıldı. Toplamda yaklaşık 300 sporcu turnuvaya iştirak etti. Turnuva adeta bir basketbol şenliği içerisinde geçti." diye konuştu.

AA / Rauf Maltaş - Spor

Şanlıurfa basketbol İstanbul Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title