Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı - Haberler

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da başladı.

11 Nisan Salonu'nda yapılan turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, tüm sporcuları Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm takımlara başarılar dileyen Akgül, "Önemli olan bu yolda mücadele etmek ve işin hakkını vererek yapmak, başarılı olmak ise o işin sadece mükafatı. Zaten sizler kendi illerinizde başarılı olup buraya gelmiş sporcularsınız. Turnuvaya katılan herkese başarılar diler, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ise farklı illerden kente gelen sporcuların şampiyon olabilmek için mücadele edeceklerini belirterek, tüm sporculara başarılar diledi.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sakarya, Denizli, Mardin ve Samsun'dan 8 erkek, 8 kız takımının katıldığı turnuva, 5 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.