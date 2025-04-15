DÜZCE(İHA) – Okul sporları badminton küçükler grup müsabakaları Düzce'de başladı.

Düzce'nin ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Müsabakalarına katılım sağlayan 20 takım Bahçeşehir Spor Salonu'nda mücadele ediyor. Erkeklerde 10, kızlarda 10 ve toplamda 20 takımın katıldığı Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Müsabakaları açılış seremonisinin ardından başladı. Müsabakalar sonunda gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanacak. - DÜZCE