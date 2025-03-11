Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Yavaş'tan kolları sıvayan İmamoğlu'na ağır gönderme
Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın

Okul Sporları 3x3 Basketbol İl Birinciliği tamamlandı

Okul Sporları 3x3 Basketbol İl Birinciliği tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Okul Sporları Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.

Kayseri Okul Sporları Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Kayseri şampiyonu oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan Kayseri Okul Sporları Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği'nde bu yıl 9 takım mücadele etti. Kıyasıya maçların oynandığı İl birinciliği sonucunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçları sonunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde:

1- Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu

2- Bilfen Koleji

3- Tekden Koleji

4- TED Koleji - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Başıboş köpekler bakkala giden 10 yaşındaki çocuğu parçaladı
img

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
img

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.