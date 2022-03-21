Okul sığınağında tesadüfen keşfedildi, başarıdan başarıya koşuyor

Doğuştan bedensel engelli Faruk Öztürk, okul sığınağında tesadüfen keşfedildiği halter sporunda üst üste başarılar elde etmeye devam ediyor. Bedensel engeline rağmen 1 Dünya, 1 Avrupa, 6 da Türkiye Şampiyonluğu elde eden Faruk Öztürk, Kocaeli'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda artı 107 kiloda 233 kilo kaldırarak 7. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Faruk Öztürk çok sevdiği halter sporuna 2014 yılında okul sığınağında başladı. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ekrem Celil'in onu keşfedip teşvik etmesiyle profesyonel olarak eğitim alan Öztürk, büyük azim ve istikrarla çalışarak, 1 Dünya, 1 Avrupa, 6 kez de Türkiye Şampiyonu oldu. Dün düzenlenen Bedensel Engelli Halter Türkiye Şampiyonası'nda ise 7. kez Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

"Bundan sonraki başarılarımız da bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için olacak"

Sağlıklı bir insanın yapamadığını, sağlıklı bir şekilde yapabildiklerini ifade eden Faruk Öztürk, "Halter sporuna 2014 yılında okul sığınağında başladım. Bedensel engelliler için halter spor branşı ilk Antalya'da açıldı. İlk başlayanlardan biri de benim. Benden sonra başlayan arkadaşlarım ise beni örnek aldı. Şu an Antalya'da 10 sporcu ile çalışıyoruz. İki de antrenörümüz var. Benim hocam Ekrem Celil. Kendisi Avrupa Dünya Şampiyonu ve Akdeniz Oyunları Şampiyonu. İsmail hocamda aynı şekilde Türkiye dereceleri var. Bizimle oldukları için gururlu ve mutluyuz. Türkiye Şampiyonası için Kocaeli'ne geldik. Düzenlenen yarışma neticesi hepimiz madalya ile Antalya'ya dönüyoruz. Ben 2015 yılında Avrupa Şampiyonu oldum, 2017 yılında ise Dünya Şampiyonu oldum. Kocaeli'de düzenlenen şampiyonayla beraber toplamda 7 kez Türkiye Şampiyonluğu elde ettim. Artı 107 kiloda 233 kilo kaldırarak 7. kez Türkiye Şampiyonu oldum. Beni bu spora Ekrem hocam teşvik etti. Ekrem hocam beni okul sığınağında fark etti. Beni yanına çağırdı, 'Ben halter antrenörüyüm' diyerek bana başarılarından bahsetti. Bende her şeyi göze alarak çıktım bu yola, şu anda bu durumdayım. Engelli arkadaşlarım için bir engel olmadığını düşünüyorum, yapamayacağız diye bir durum yok. Sağlıklı bir insanın yapamadığını biz sağlıklı bir şekilde yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne gurur yaşatıyoruz. Bundan sonraki başarılarımızda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için olacak" diye konuştu.

"Faruk'tan önümüzdeki Avrupa şampiyonasında şampiyonluk bekliyorum"

Öztürk'ten Avrupa şampiyonluğu beklediğini söyleyen Avrupa Şampiyonu antrenör Ekrem Celil, "Sporu bıraktıktan sonra hocalığa başladım. Bedensel engelli sporcularımız Dünya şampiyonasına hazırlanacaklar. Faruk'tan önümüzdeki Avrupa şampiyonasında şampiyonluk bekliyorum. Ayrıca yetiştirdiğim sporcuların da Dünya şampiyonlukları var. Kendimi sporculara sahip çıkmaya, tecrübelerimi aktaramaya adadım. Ben haltere 7 yaşında Bulgaristan'da başladım. Yaklaşık 25 yıl spor yaptıktan sonra antrenörlüğe başladım. Antrenörlük çok zor ama ben seviyorum. Zorluk diye bir şey yok benim için çünkü bunun içinde büyüdüm" dedi. - KOCAELİ