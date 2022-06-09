Okul, aile, antrenör ve toplum desteği kick boksçu "Kader"i kürsüye taşıdı - Haberler

İstanbul'da katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Kader Ödün, İtalya'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda gözünü kürsüye dikti.

Iğdır'da Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çocuk gelişimi bölümünde okuyan 10. sınıf öğrencisi Kader, 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Kick Boks Dünya Kupası finalinde Kazak rakibini yenerek şampiyon oldu.

Eski Kick Boks Dünya Şampiyonu Murat Kızılkuş'un antrenörlüğünde çalışma yürüten Ödün, 20 Haziran'da Kocaeli'nde gerçekleştirilecek Kick Boks Türkiye Şampiyonası öncesi memleketi Iğdır'da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Her sabah ve akşam okuldan arta kalan zamanlarını hocasıyla antrenman yaparak değerlendiren Kader, öncelikle Türkiye şampiyonu olup ardından 30 Eylül-9 Ekim 2022 tarihinde İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılıp Türk Bayrağı'nı göndere çektirmeyi hedefliyor.

Sabah kondisyon ve kuvvet ağırlıklı, akşam saatlerinde ise teknik ağırlıklı çalışma yapan Kader, eğitimini de aksatmıyor.

Okul, aile ve toplum desteği Kader'e güç veriyor

Kader Ödün, AA muhabirine, Iğdır'ın Özdemir köyünde yaşarken hocası tarafından keşfedilip bugünlere geldiğini söyledi.

Toplumun da kendisine büyük destek verdiğini ve elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten Kader, "Hocam 6 yıldır bana emek veriyor. Başarılarımda ailemin, çevremdekilerin, gittiğimiz yerlerdeki insanların, okul yönetimimizin çok büyük destekleri oldu. Ben hem sporu hem de okulumu aynı anda yürütmek için çalışıyorum. Murat hocamla İtalya'daki maça katılıp şampiyon olmayı hedefliyorum. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup ülkemin adını söyletmek, bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Antrenör Murat Kızılkuş, Kader'in gelecekte başarı vadeden sporcu olduğunu anlatarak, "Şimdi bizim Kocaeli'de bir maçımız var. Allah'ın izniyle bu maçı da alırsak kızımız, İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak, hem ilimizi hem de ülkemizi temsil edecek. Yoğun şekilde antrenmanlarımızı yapmaktayız" diye konuştu.

Kader Ödün'ün İtalya hedefi için yoğun tempoyla çalıştığını anlatan Kızılkuş, şöyle devam etti:

"Sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapıyoruz. Maç yaklaştıkça tempomuz da artmaya başladı. Son haftalarda tempomuzu biraz düşürüp, toparlanıp maça öyle katılacağız. Amacımız önce Kocaeli'de şampiyon olmak. Kader 16 yaşında, 2 yıl daha gençler kategorisinde yarışacak. Sonraki dönemlerde büyükler kategorisinde olacak. Önü çok açık, başarılı ve parlak kızımız."

Kader şampiyon olunca okulda bayram havası yaşandı

Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Suat Vural ise Kader'in Dünya Şampiyonası'na katılması için okul olarak kendisine destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kader'in Dünya Kupası Şampiyonu olması bizde, öğrencilerimizde büyük bir sevinç yarattı. Hafta sonu yapılan müsabakanın ardından pazartesi günü okulumuzda yaptığımız törende, Kader'in şampiyon olduğunu okul ile paylaştım. Tüm öğretmen ve öğrencilerimiz bu haberi sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Şampiyonluk haberiyle okulda bayram havası oluştu. Kader sporcu ahlakına ve başarılı bir okul hayatın sahip öğrencimizdir, çalışkan bir evladımızdır. Okul olarak tüm öğretmen ve idarecilerimizle konuştuk, bu durumu paylaştık. Kader'i her türlü, gidebileceği yere kadar maddi ve manevi destekleyeceğiz."