Oktay Balcı, Kocaelispor'da Kocaelispor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Oktay Balcı'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Kocaelispor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Oktay Balcı'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, hücum hattını Oktay Balcı ile güçlendirdi. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen Balcı, 15 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. Oktay Balcı, Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Balcı Spor Haberler

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