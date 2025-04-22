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OKT Trailer'ın Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı

OKT Trailer'ın Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı
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OKT Trailer, her yıl düzenlediği futbol turnuvasına bu yıl da başladı. Şirket çalışanlarının katıldığı turnuvada, kadın çalışanlar için özel karşılaşmalar yer alıyor. Etkinlik, sosyal etkileşimi artırmayı ve ekip bağlılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

OKT Trailer'ın her yıl düzenlediği geleneksel futbol turnuvası, bu yıl da büyük bir heyecanla başladı. Şirket çalışanlarından oluşan takımlar, sahaya dostluk ve rekabet ruhuyla çıkarken, organizasyon iç motivasyonu ve ekip bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Bu yıl turnuvaya farklı bir heyecan daha eşlik ediyor. Kadın çalışanların sahaya çıkacağı özel karşılaşma, turnuva takvimi içinde yer alıyor ve büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Açılış seremonisi, Aydın İl Hakem Kurulu Üyesi ve Özel Turnuvalar Sorumlusu İshak Yıldırım ile OKT Trailer Genel Sekreteri Serinay Özlü'nün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çalışanlar aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşama fırsatı buldu.

OKT Trailer'ın düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal etkileşimi artıran bu tür etkinliklerin ekiplerarası bağları güçlendirdiğini ifade eden Genel Sekreter Serinay Özlü, Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek centilmenliğin ve birlikteliğin öne çıktığı bir organizasyon olacağını ifade etti. Özlü, bu yıl 6 takımın mücadele edeceini kadın çalışanların oluşturduğu takımların ise özel maç yapacağını belirtti. Amacın yarışmakta ziyade kaynaşmak olduğunu belirten Sernay Özlü, "OKT Trailer olarak bu tür sosyal etkinliklere büyük önem veriyoruz. ve bu etkinlikler çalışanlarımız arasındaki kaynaşmayı sağlıyor" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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