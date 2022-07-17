Oklar, KKTC'nin özgürlük kutlamaları için atıldı

2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bugün başladı. Girne Kalesi'nde 2'nci Barış ve Özgürlük Kupası Final Atışları ve ardından ödül töreni düzenlenecek.

KKTC'nin Girne kentindeki 2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası bugün saat 18.00'da gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik dört gün sürecek.

2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'na, aralarında Türkiye ve KKTC'nin de bulunduğu 14 ülkeden 28 okçu katılıyor. Girne Kalesi'nde 2'nci Barış ve Özgürlük Kupası Final Atışları ve ödül töreni, ardından mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlenecek. 18 Temmuz'da ise mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü, kanaat önderleri ve gençlerle sohbet gerçekleştirilecek. Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları'nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor