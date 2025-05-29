Oklahoma City Thunder, NBA Finaline Yükseldi

Oklahoma City Thunder, NBA Finaline Yükseldi
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NBA Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 124-94 yenerek seriyi 4-1 kazanan Oklahoma City Thunder, finaldeki rakibiyle 6 Haziran'da karşılaşacak. Shai Gilgeous-Alexander'ın MVP performansı dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves'u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi

Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, Batı Konferansı Finali MVP'si seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Timberwolves'da Julius Randle 24 sayı, 5 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

NBA'de son olarak 2012'de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma günü finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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