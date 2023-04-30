Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2023 Ulusal Egemenlik Kupası ve 18 Yaş Altı Sıralama Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2023 Ulusal Egemenlik Kupası ve 18 Yaş Altı Sıralama Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 25 Nisan'da başlayan, 35 ilden 368'i kadın 732 sporcunun katıldığı organizasyon, madalya atışlarıyla sona erdi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

Klasik Yay

Erkekler:

1- Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Kadınlar:

1- Zeynep Köse (Göztepe Spor Kulübü)

2- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)

3- Fatma Maraşlı (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Erkekler Takım:

1- Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Kadınlar Takım:

1- Elif Berra Gökkır, Feyzanur Güntaş, Gizem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Melissa Ahmed, Duru Alçin Akboğa, Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademi)

3- Beril Aydınlar, Ezgi Başaran, Yağmur Şahin (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)

Karışık Takım:

1- Yasemin Ecem Anagöz, Samet Ak (Göztepe Spor Kulübü)

2- Defne Derebaşı, Yunus Emre İspir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

3- Elifsu Özdemir, Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

Makaralı Yay

Erkekler:

1- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

2- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

Kadınlar:

1- Hazal Burun (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Yeşim Uçar Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3- İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Erkekler Takım:

1- Efe Diril, Can Doğan Öztelli, Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Yağız Sezgin (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

3- Abdullah Aslım, Kubilay Özdemir, Ali İhsan Tuğrul (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

Kadınlar Takım:

1- Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk, Sevim Yıldır (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Hazal Burun, Ceyda Kömür, Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademi)

Karışık Takım:

1- Hazal Burun, Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Beyza Karakuş, Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Şeydanur Utuş, Haydarcan Yıldırım (Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)

21 Yaş Altı

Klasik Yay Erkekler:

1- Mustafa Özdemir (Alp Okçuluk Spor Kulübü)

2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Toprak Türker (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

Kadınlar:

1- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)

2- Elif Berra Gökkır (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Dünya Yenihayat (Ankara GSM Spor Kulübü)

Erkekler Takım:

1- Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Burak Çayırhan, Yunus Emre İspir, Faruk Topuz (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

3- Resul Talha Göveç, Kutay Tek, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Kadınlar Takım:

1- Beril Aydınlar, Ezgi Başaran, Yağmur Şahin (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)

2- Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademi)

3- Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Karışık Takım:

1- Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Defne Derebaşı, Yunus Emre İspir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

3- Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Makaralı Yay Erkekler:

1- Yağız Sezgin (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)

2- Efe Diril (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

3- Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

Kadınlar:

1- Hazal Burun (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademi)

3- Dilara Abbasoğlu (Vedat Erbay Spor Akademi)

Erkekler Takım:

1- Halit Ömer Dağ, Kemal Özkan, Kerem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

3- Abdullah Aslım, Kubilay Özdemir, Ali İhsan Tuğrul (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)

Kadınlar Takım:

1- Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademi)

2- Bürge Nazra Baran, Derya İpek Okyar, İnci Saracık (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)

3- Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)

Karışık Takım:

1- Ayşenur Fenerci, Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Beyza Karakuş, Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Kayra Polatdemir, Kuzey Selan (Demka Okçuluk Spor Kulübü)