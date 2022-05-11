Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da gerçekleştiriliyor
AA - Oktay Özden - Spor
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Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da başladı.
ANTALYA (AA) - Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplamda 577 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Makaralı yay sıralama atışlarıyla başlayan Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları 15 Mayıs'ta sona erecek.
AA / Oktay Özden - Spor