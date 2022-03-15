Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da yapılacak - Haberler

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Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da yapılacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da yapılacak

Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.

ANTALYA (AA) - Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasında, organizasyonun 23- 27 Mart'ta Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, sporcuların 18 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar "http://portal.tof.gov.tr" adresinden kayıt olabileceği kaydedildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Kupası, 27 Mart, Okçuluk, Antalya, Spor, Haberler

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