Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da yapılacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.
ANTALYA (AA) - Okçulukta Türkiye Kupası 1. ayak yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasında, organizasyonun 23- 27 Mart'ta Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, sporcuların 18 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar "http://portal.tof.gov.tr" adresinden kayıt olabileceği kaydedildi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor