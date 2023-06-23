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Okçulukta Klasik Yay Karışık Milli Takımı çeyrek finale çıktı

Okçulukta Klasik Yay Karışık Milli Takımı çeyrek finale çıktı

Spor Haberleri

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda okçuluk branşında Ezgi Başaran ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Polonya'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım çeyrek finalde 25 Haziran Pazar günü İspanya'yla karşılaşacak. Kadınlar klasik yayda Ezgi Başaran 16'ncı, Zeynep Köse 25'inci, Gülnaz Coşkun 33'üncü, erkekler makaralı yayda ise Emircan Haney 6. oldu.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçulukta Klasik Yay Karışık Milli Takımı, çeyrek finale çıktı

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda okçuluk branşında Ezgi Başaran ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Polonya'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım çeyrek finalde 25 Haziran Pazar günü İspanya'yla karşılaşacak.

Bu arada sıralama atışlarında ise kadınlar klasik yayda Ezgi Başaran 16'ncı, Zeynep Köse 25'inci, Gülnaz Coşkun 33'üncü, erkekler makaralı yayda ise Emircan Haney 6. oldu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ezgi Başaran Mete Gazoz Polonya Spor Haberler

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