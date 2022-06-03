Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da tamamlandı - Haberler

Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da tamamlandı Okçulukta gençler (21 yaş altı), kadetler (18 yaş altı) federasyon kupası yarışmaları Antalya'da tamamlandı. Okçulukta gençler (21 yaş altı), kadetler (18 yaş altı) federasyon kupası yarışmaları Antalya'da tamamlandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 30 Mayıs'ta başlayan organizasyon, bireysel finallerin ardından madalya töreniyle sona erdi. Organizasyonda 200'ü kadın, 202'si erkek toplam 402 sporcu mücadele etti. Yarışmalarda dereceye giren sporcular şunlar: Klasik yay 21 Yaş Altı Kadınlar: 1- Zeynep Köse (Göztepe Spor Kulübü) 2- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü) 3- Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi) 21 Yaş Altı Erkekler: 1- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor) 2- Yunus Emre İspir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü) 3- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü) 21 Yaş Altı Erkek Takım: 1- Musa Arzuman, Fırat Kır, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Bilal Battal, Alp Akış, Gökberk Aytekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Kemal Berkay Karakaya, Mustafa Buğrahan Çoban, Ahmet Ali Yılgör (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü) 21 Yaş Altı Kadın Takım: 1- Eslem Nisa Demez, Gizem Özkan, Rümeysa Uysal (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Asya Karataylı, Zeynep Köse, Sena Zeynep Nasıfoğlu (Göztepe Spor Kulübü) 3- Aslı Er, Tuana Ayşe Özcan, İlayda Turkut (Vedat Erbay Spor Akademisi) 21 Yaş Altı Karışık Takım: 1- Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü) 2- Elifsu Özdemir, Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor) 3- Gizem Özkan, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 18 Yaş Altı Kadınlar: 1- Özge Çıtak (Vedat Erbay Spor Akademisi) 2- Elif Berra Gökkır (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 3- Zeynep Barbaros (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü) 18 Yaş Altı Erkekler 1- Mustafa Özdemir (Alp Okçuluk Spor Kulübü) 2- Berkay Akkoyun (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor) 3- Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 18 Yaş Altı Erkek Takım: 1- Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Ömer Faruk Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Berkay Akkoyun, Muhammet Emre Öz, Toprak Türker (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor) 3- Emirhan Orunoğlu, Kutay Tek, Hamza Yücel (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü) 18 Yaş Altı Kadın Takım: 1- Elif Berra Gökkır, Zehra Keskin, Nisanur Pınar (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Cansın Ernalbantoğulları, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Zeynep Barbaros, Naile İremsu Çevak, Özge Azra Yakar (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü) 18 Yaş Altı Karışık Takım: 1- Elif Berra Gökkır, Ömer Faruk Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Melisa Gazoz, Berkay Akkoyun (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor) 3- Sıla Özdemir, Deniz Yıldırım (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) Makaralı yay 21 Yaş Altı Kadınlar: 1- İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Derya İpek Okyar (Kaya Okçuluk Spor Kulübü) 3- Hazal Burun (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 21 Yaş Altı Erkekler: 1- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü) 2- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk ihtisas Spor Kulübü) 3- Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü) 21 Yaş Altı Kadın Takım: 1- Elif Doğan, İrem Ocakcı, Yasemin Özsoy (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) 2- Bergüzar Buse Akbıyık, Ümran Coşgun, Nehir Sarıhan (Vedat Erbay Spor Akademisi) 3- Gülçin Balık, Hazal Burun, Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 18 Yaş Altı Kadınlar: 1- İnci Saracık (Kaya Okçuluk Spor Kulübü) 2- Dilara Abbasoğlu (Vedat Erbay Spor Akademisi) 3- Irmak Yüksel (Elite Spor Kulübü Derneği) 18 Yaş Altı Erkekler: 1- Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü) 2- Selçuk Bora Albayrak (Keskin Okçuluk Spor Kulübü) 3- Noyan Çerçi (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü) 18 Yaş Altı Erkek Takım: 1- Osman Çakar, Noyan Çerçi, Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü) 2- Efe Diril, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Mehmet Arda Nalbantoğlu (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü) 3- Nuri Kaan Demircan, Batuhan Kartal, Kemal Asım Yılmaz (Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü) 18 Yaş Altı Kadın Takım: 1- Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Elif Eylül Tarakçı (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Dilara Abbasoğlu, İrem Tatlı, Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi) 3- Deren Çağlayan, Kayra Polatdemir, Defne Yavuz (Demka Okçuluk) 18 Yaş Altı Karışık Takım: 1- Efdal Hatice Köse, Kerem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği) 2- Ebrun Emanet, Selçuk Bora Albayrak (Keskin Okçuluk Spor Kulübü) 3- Beyza Karakuş, Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) AA / Oktay Özden - Spor Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor Haberler

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