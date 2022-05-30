Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da başladı - Haberler

Okçulukta gençler (21 yaş altı), kadetler (18 yaş altı) federasyon kupası yarışmaları Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde 200'ü kadın, 202'si erkek toplam 402 sporcu katılıyor.

İlk gün klasik yayda 18 yaş altı kadın ve 21 yaş altı erkek sporcular mücadele veriyor.

Okçulukta 21 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlara sporcu seçme özelliği taşıyan organizasyon, 3 Haziran Cuma günü sona erecek.