Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da başladı

AA - Oktay Özden - Spor
 - Güncelleme:
Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da başladı

Okçulukta gençler (21 yaş altı), kadetler (18 yaş altı) federasyon kupası yarışmaları Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Okçulukta gençler (21 yaş altı), kadetler (18 yaş altı) federasyon kupası yarışmaları Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde 200'ü kadın, 202'si erkek toplam 402 sporcu katılıyor.

İlk gün klasik yayda 18 yaş altı kadın ve 21 yaş altı erkek sporcular mücadele veriyor.

Okçulukta 21 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlara sporcu seçme özelliği taşıyan organizasyon, 3 Haziran Cuma günü sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor

Türkiye Okçuluk Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title