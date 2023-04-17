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Okçulukta Dünya Kupası mücadelesi Antalya'da başlıyor

Okçulukta Dünya Kupası mücadelesi Antalya'da başlıyor

Spor Haberleri

2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı yarın Antalya'da başlayacak.

2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı yarın Antalya'da başlayacak.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli sporcular şöyle:

Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Elif Berra Gökkır

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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