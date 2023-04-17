Okçulukta Dünya Kupası mücadelesi Antalya'da başlıyor
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2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı yarın Antalya'da başlayacak.
2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı yarın Antalya'da başlayacak.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.
Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.
Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli sporcular şöyle:
Klasik yay
Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar: Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Elif Berra Gökkır
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor