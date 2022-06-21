Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Paris'te başladı Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması başladı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması başladı. Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonun ilk gününde resmi antrenman ve makaralı yay sıralama atışları yapıldı. Organizasyonda müsabakalara yarın geçilecek. Yarışmada Türkiye'yi klasik yayda Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz ve Ezgi Başaran; makaralı yayda ise Emircan Haney, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer temsil ediyor. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Fransa Paris Spor Haberler

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