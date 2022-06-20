Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak
AA - Hüseyin Doğru - Spor
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Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak.
Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak.
Başkent Paris'te düzenlenecek organizasyon 27 Haziran'da sona erecek.
Türk Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:
Erkekler Klasik Yay: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Erkekler Makaralı Yay: Emircan Haney, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu
Kadınlar Klasik Yay: Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran
Kadınlar Makaralı Yay: Songül Lök, Ayşe Bera Süzer, Yeşim Bostan Uçar
AA / Hüseyin Doğru - Spor