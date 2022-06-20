Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak - Haberler

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Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak

AA - Hüseyin Doğru - Spor
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Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak

Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak.

Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması yarın başlayacak.

Başkent Paris'te düzenlenecek organizasyon 27 Haziran'da sona erecek.

Türk Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Erkekler Klasik Yay: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Erkekler Makaralı Yay: Emircan Haney, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu

Kadınlar Klasik Yay: Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran

Kadınlar Makaralı Yay: Songül Lök, Ayşe Bera Süzer, Yeşim Bostan Uçar

AA / Hüseyin Doğru - Spor

Fransa Paris Spor Haberler

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