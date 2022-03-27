Okçulukta 2022 Türkiye Kupası sona erdi

Okçulukta 2022 Türkiye Kupası (TSP1), bireysel finallerin ardından düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 23 Mart'tan beri süren organizasyonda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

Klasik Yay Erkek Takım:

Altın: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Mete Gazoz

Gümüş: Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

Bronz: Muhammed Bilal Güneri, Doğan İşler, Yağız Yılmaz

Klasik Yay Kadın Takım:

Altın: Gülperi Atak, Gülnaz Büşranur Coşkun, Melike Şahin

Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur

Bronz: Aybüke Aktuna, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir

Klasik Yay Karışık Takım:

Altın: Gülnaz Büşranur Coşkun, Alp Akış

Gümüş: Aslı Er, Vedat Erbay

Bronz: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen

Klasik Yay Erkek:

Altın: Mete Gazoz

Gümüş: Efe Gürkan Maraş

Bronz: Oğuzhan Küçük

Klasik Yay Kadın:

Altın: Defne Derebaşı

Gümüş: Aslı Er

Bronz: Gülnaz Büşranur Coşkun

Makaralı Yay Erkek Takım:

Altın: Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı

Gümüş: Efe Dırıl, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız

Bronz: Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel, Egemen Uslu

Makaralı Yay Kadın Takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk

Gümüş: Hazal Burun, Songül Lök, Sevda Yaka

Bronz: Elif Doğan, İrem Ocakcı, Yasemin Özsoy

Makaralı Yay Karışık Takım:

Altın: İpek Tomruk, Demir Elmaağaçlı

Gümüş: İrem Ocakcı, Yunus Emre Arslan

Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney

Makaralı Yay Erkek:

Altın: Abdullah Aslım

Gümüş: Egemen Uslu

Bronz: Yakup Yıldız

Makaralı Yay Kadın:

Altın: İpek Tomruk

Gümüş: Yeşim Bostan Uçar

Bronz: Sevim Yıldır

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Efe Gürkan Maraş

Gümüş: Ulaş Berkim Tümer

Bronz: Mustafa Buğrahan Çoban

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Ezgi Başaran

Gümüş: Fatma Maraşlı

Bronz: Rabia Nilsu Eryılmaz

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Eren Kırca

Gümüş: Batuhan Akçaoğlu

Bronz: Yusuf Bahadır Eryılmaz

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Hazal Burun

Gümüş: Yüksek Irmak

Bronz: Dilara Abbasoğlu

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:

Altın: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

Gümüş: Musa Arzuman, Batuhan Ayaz, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Mevlüt Mert Atay, Kutay Tek, Kamil Türkmen

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:

Altın: Alçin Duru Akboğa, Özge Çıtak, Aslı Er

Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar

Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir

Klasik Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:

Altın: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen

Gümüş: Gülperi Atak, Alp Akış

Bronz: Elifsu Özdemir, Berkay Akkoyun

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:

Altın: Efe Dırıl, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız

Gümüş: Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı

Bronz: Abdullah Aslım, Emirhan Kısa, Kubilay Özdemir

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:

Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, İpek Tomruk

Gümüş: Hazal Burun, Songül Lök, Sevda Yaka

Bronz: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:

Altın: İrem Ocakcı, Yunus Emre Arslan

Gümüş: Duru Dicle Uzun, Burak Meşe

Bronz: İpek Tomruk, Kemal Özkan