18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Antalya'da Tamamlandı
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası tamamlandı. Turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve 85 kulüpten 416 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren sporcular ve takımlar açıklandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası tamamlandı.
Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 85 kulüpten 416 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:
Klasik Yay Erkek:
Altın: Berkay Akkoyun
Gümüş: Mete Gazoz
Bronz: Mustafa Özdemir
Klasik Yay Kadın:
Altın: Aslı Er
Gümüş: Fatma Maraşlı
Bronz: Elif Berra Gökkır
Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:
Altın: Berkay Akkoyun
Gümüş: Kutay Tek
Bronz: Mustafa Özdemir
Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:
Altın: Elif Berra Gökkır
Gümüş: Fatma Maraşlı
Bronz: Dünya Yenihayat
Makaralı Yay Erkek:
Altın: Eren Kırca
Gümüş: Batuhan Akçaoğlu
Bronz: Yakup Yıldız
Makaralı Yay Kadın:
Altın: Hazal Burun
Gümüş: Begüm Yuva
Bronz: Yeşim Bostan Uçar
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:
Altın: Eren Kırca
Gümüş: Yağız Sezgin
Bronz: Kemal Özkan
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:
Altın: Hazal Burun
Gümüş: Begüm Yuva
Bronz: Efdal Hatice Köse