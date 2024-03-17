18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Antalya'da Tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası tamamlandı.

Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 85 kulüpten 416 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:

Klasik Yay Erkek:

Altın: Berkay Akkoyun

Gümüş: Mete Gazoz

Bronz: Mustafa Özdemir

Klasik Yay Kadın:

Altın: Aslı Er

Gümüş: Fatma Maraşlı

Bronz: Elif Berra Gökkır

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Berkay Akkoyun

Gümüş: Kutay Tek

Bronz: Mustafa Özdemir

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Elif Berra Gökkır

Gümüş: Fatma Maraşlı

Bronz: Dünya Yenihayat

Makaralı Yay Erkek:

Altın: Eren Kırca

Gümüş: Batuhan Akçaoğlu

Bronz: Yakup Yıldız

Makaralı Yay Kadın:

Altın: Hazal Burun

Gümüş: Begüm Yuva

Bronz: Yeşim Bostan Uçar

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:

Altın: Eren Kırca

Gümüş: Yağız Sezgin

Bronz: Kemal Özkan

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:

Altın: Hazal Burun

Gümüş: Begüm Yuva

Bronz: Efdal Hatice Köse