Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı - Haberler

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un katılımıyla yapıldı.

Mete Gazoz adına dikilen menzil (rekor) taşının da yer aldığı Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen törende, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, milli okçular, milli paralimpik okçular ve geleneksel okçular da yer aldı.

10. Uluslararası Fetih Kupası için 32 ülkeden Türkiye'ye gelen bazı yabancı sporcular törende hazır bulundu.

Erdoğan: "Büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik"

Kur'anı Kerim tilavetinden sonra açılışa ilişkin bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçuluktaki başarısının tesadüfen değil, çalışmanın, kenetlenmenin ve aile ortamının sonucunda oluştuğunu belirterek, "Yani biz gerçek anlamda bir amatör ruhu, milli sporumuzun zirveye taşınması için seferber ettik, seferber olduk. Federasyonumuz, kulüplerimiz, Okçular Vakfı'mız, devletimizin ilgili kurumları ve destekçilerle sistemli çalışarak, büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik." dedi.

Mete Gazoz'un olimpiyatlarda altın madalya almasının ne kadar zor olduğunu, okçuluğu bilmeyenlere anlatmaya çalıştığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradaki menzil taşları, devrinin en iyi okçuları anısına dikildi. Bunların yanında Mete Gazoz'un da menzil taşının bulunması, tarihte Türk milletinin okçulukta yeniden zirveye yürüyüşünün başlangıcı diye muhtemelen hatırlanacak. Bütün gençlerimize örnek olduğu, bütün başarılara ilham verdiği, Türkiye'nin tüm rakiplerinin kalbine korku düşürdüğü için kendisine teşekkür ediyoruz. Geleneksel okçularla bir mesaj vermek lazım. Burası, geleneksel okçuluğun dünyadaki merkezi. Geleneksel okçulukta da çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Ümit ediyorum yakın zamanda, uluslararası geleneksel okçuluk müsabakalarının çok daha büyük düzeyde yapıldığına şahitlik edeceğiz. Bunda Türkiye'nin çok büyük katkısı ve desteği olacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak, geleneksel okçulukta bu uluslararası heyecanın çok ciddi düzeyde devam ettiğini görmekten mutluyum. İnşallah İstanbul hem okçulukta hem de geleneksel okçulukta bir dünya merkezi olarak yerini tahkim edecektir. Bütün emeği geçenlere, vakıf başkanına, sponsorlara, misafir sporculara, paralimpik ve geleneksel şampiyonlarımıza, en başta Mete Gazoz'a bize büyük gurur yaşattığı için, gençlerimize bu yüksek hedefleri koyduğu için çok teşekkür ediyorum. Daha yolun başında. Nice başarıları, nice madalyaları milletimize, ülkemize kazandıracak. Örnek bir sporcu. Gözlerindeki ışıltı bile gençlerimizi heyecanlandırıyor."

Milli takımın da nice başarılara imza atacağını ve Türkiye'nin okçuluk ailesi olarak onları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "10. Uluslararası Fetih Kupası hayırlara vesile olsun. Bizim fetihten anladığımız, hakikaten kalplerin fethi, insanların kazanılması, insanların yüzünün gülmesi, geleceğin fethi, geleceğin aydınlığı demek bizim için. İnşallah Fetih Kupası da insanlarda yeniden bu aydınlanmanın yaşanması için vesile olur. İnşallah çok başarılı bir organizasyonu daha önümüzdeki 3 günde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, yabancı misafir sporculara da İngilizce hatip ederek konuşmasını bitirdi.

Yıldız: "

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz adına buraya menzil taşı koymak suretiyle açılışı gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Menzil taşı geleneği, Osmanlı okçuluğunda rekor anlamına geliyor. Mete Gazoz adına yapılmış olan bu rekor taşı, padişahlara ait menzil taşlarının hemen yanında bulunmakta. Mete Gazoz da ismiyle beraber kendi medeniyet değerlerimizin, gençliğin sporda somutlaşmış hali." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yapılacak organizasyonlarla ilgili bilgi veren Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda son bulacak kutlamaların 3 gün boyunca dolu dolu geçeceğini aktardı.

Kendi adına dikilen menzil taşının dualarla, kurdele kesilerek açılmasından sonra basın mensuplarına konuşan Mete Gazoz ise "Ben çok mutluyum. Burada 150 sene sonra bir menzil taşı dikilmesi benim adıma çok gurur verici. Güzel oldu. Tüm Türk okçuluğu adına çok güzel bir şey oldu, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu Gazoz adına dikilen menzil taşı

Okçular Tekkesi geleneğinin bir parçası olan menzil taşı, yaklaşık 1,5 asır sonra Mete Gazoz adına Okmeydanı'na yeniden dikildi.

Menzil yarışmaları sonrası atıcı adına dikilen menzil taşları, döneminin okçuluk alanındaki büyük başarılarının birer nişanesi olarak kabul ediliyordu.

Mete Gazoz adına dikilen menzil taşı da Türkiye'ye okçulukta ilk olimpiyat altın madalyayı kazandıran milli sporcunun başarısını simgeliyor.

10. Uluslararası Fetih Kupası yarın başlayacak

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası, 27-29 Mayıs tarihlerinde 10. kez gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, bu yıl 32 ülkeden 500 sporcunun mücadelesine sahne olacak.

10. Uluslararası Fetih Kupası, aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olma özelliği taşıyor.