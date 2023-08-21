Okçuluk Milli Takımı Paris'ten İstanbul'a Döndü

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci olan, Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz'un da kadrosunda yer aldığı Okçuluk milli takımı Paris'ten havalanan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erkekler takımında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun; kadınlarda ise Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı'nın yer aldığı Okçuluk milli takımı kafilesi Fransa'nın başkenti Paris'ten havalanan tarifeli uçakla akşam 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi ve pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Kupadan ikincilikle dönen Okçuluk milli takımının antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Paris'teki şampiyonanın hem takım sıralaması hem de bireysel oyuncu sıralaması için önemli olduğunu aktaran Ergin, 'Madalyasız geçirdiğimiz bir turnuvadan sonra her şeyin yolunda olduğunu söylemek çok kolay değil ama hedeflediklerimize ulaştık. Sporcularımızın performansından memnunuz. Bundan sonra artık işimiz 2024 olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanmak olacak' ifadelerini kullandı. Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz ise, 'Hem Berlin'deki dünya şampiyonası çok güzel geçti hem ben dünya şampiyonu oldum hem de takım halinde Paris 2024 Olimpiyatları için erkek takımı olarak katılma hakkını elde ettik. Çok güzel bir yarışma geçirdik ikinci olduk. Gelecek yıl olimpiyatlara kadar olan süreç bence çok güzel geçecek ve ben bu süreci sabırsızlıkla bekliyorum çünkü hem Tokyo hem Rio olimpiyatlarına hiç bu kadar uzun hazırlanma fırsatımız olmamıştı. Şimdi bir seneden daha uzun bir süre vaktimizin olması beni çok heyecanlandırıyor, bundan sonra tamamen bir sonraki sene için hazırlanacağız' dedi. - İSTANBUL

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci olan, Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz'un da kadrosunda yer aldığı Okçuluk milli takımı Paris'ten havalanan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Erkekler takımında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun; kadınlarda ise Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı'nın yer aldığı Okçuluk milli takımı kafilesi Fransa'nın başkenti Paris'ten havalanan tarifeli uçakla akşam 20.00 sıralarında İstanbul'a geldi ve pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Kupadan ikincilikle dönen Okçuluk milli takımının antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Paris'teki şampiyonanın hem takım sıralaması hem de bireysel oyuncu sıralaması için önemli olduğunu aktaran Ergin, "Madalyasız geçirdiğimiz bir turnuvadan sonra her şeyin yolunda olduğunu söylemek çok kolay değil ama hedeflediklerimize ulaştık. Sporcularımızın performansından memnunuz. Bundan sonra artık işimiz 2024 olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanmak olacak" ifadelerini kullandı.

Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz ise, "Hem Berlin'deki dünya şampiyonası çok güzel geçti hem ben dünya şampiyonu oldum hem de takım halinde Paris 2024 Olimpiyatları için erkek takımı olarak katılma hakkını elde ettik. Çok güzel bir yarışma geçirdik ikinci olduk. Gelecek yıl olimpiyatlara kadar olan süreç bence çok güzel geçecek ve ben bu süreci sabırsızlıkla bekliyorum çünkü hem Tokyo hem Rio olimpiyatlarına hiç bu kadar uzun hazırlanma fırsatımız olmamıştı. Şimdi bir seneden daha uzun bir süre vaktimizin olması beni çok heyecanlandırıyor, bundan sonra tamamen bir sonraki sene için hazırlanacağız" dedi. - İSTANBUL