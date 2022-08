- Okçuluk, ev hanımlarının da vazgeçilmezi oldu Haftanın 6 günü ok atıp sosyalleşiyorlar, hedef şaşmıyorlar Kulaktan kulağa yayılan okçuluk, ev hanımlarının yeni adresi haline geldi Okçuluk odaklanma, koordinasyon ve duruş bozuklukları gibi sağlık gelişimlerine yarar sağlıyor Antalya'da...

- Okçuluk, ev hanımlarının da vazgeçilmezi oldu

Haftanın 6 günü ok atıp sosyalleşiyorlar, hedef şaşmıyorlar

Kulaktan kulağa yayılan okçuluk, ev hanımlarının yeni adresi haline geldi

Okçuluk odaklanma, koordinasyon ve duruş bozuklukları gibi sağlık gelişimlerine yarar sağlıyor

ANTALYA - Antalya'da okçuluk kursuna gönderdikleri çocuklarının mutluluğunu gören ev hanımları, talep üzerine açılan kursta ok atıp hem spor yapıyor hem de odaklanma, koordinasyon ve duruş bozukluklarında sağlık gelişimlerinde okçuluğun yararını görüyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği yaz spor okullarında okçuluk kursuna çocuklarını gönderen ev hanımları, talepleri üzerine kendileri için açılan seanslarda okçuluk sporunu yapıyor. Turgut Özal Spor Salonu'nda haftada 6 gün yapılan kursların sabah seanslarında kursiyerler ile lisanslı sporcular, öğleden sonra ise ev hanımları ok atıyor. Odaklanma, koordinasyon ve duruş bozukluklarında sağlık gelişimlerinde okçuluğun yararını gören ev hanımları yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Kulaktan kulağa yayılarak başka kişilerin gelerek kayıt olmasını sağlayan okçuluk spor dalı, annelerin çocukları ile spor yapmasına olanak sağlıyor.

"Elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz"

Velilerin isteği üzerine onlara bu branşı açtıklarını ifade eden Kepez Turgut Özal Spor Salonu Amiri Ayhan Karaipek,"Bu yaz spor okullarımızda yaklaşık 4 bin 500 öğrencimize 10 branşta hizmet ettik öğrencilerimiz, çok memnun kaldı. Bu kurslarımızı 2 ay verdik. Bunun üzerine de yetişkin bayanlarımızla ve velilerimiz onlara da okçuluk üzerine branş açmamızı istediler. Onların talepleri doğrultusunda, bu branşı açtık. Şuanda öğrenciler ile birlikte gelip gidiyorlar, en hizmeti verebilmek için elimizde ki bütün imkanları seferber ediyoruz. Çocukları ile birlikte geliyorlar, çocuklar ve anneler farklı yerlerde spor yapıyor. Herkes mutlu onların mutlu olması için elimizden geleni yapıyor. Buradan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Dikkat ve koordinasyonu geliştiriyor"

2'inci kademe okçuluk antrenörü İlayda Keleştemur, "Öncelikle velilerimiz bize gelerek, bizim öğrencilerimiz yapıyor biz neden yapamayalım dediler. Bizde gelinsizinle beraber de yapalım. Biz ev hanımıyız bize de farklılık olur dediler. Geldiler denemeye başladık ve çok sevdiler, bu sayede kulaktan kulağa yayılarak başka kişilerde gelerek kayıt oldular. Çok güzel ilerledik. Farklı bir ortam olduğundan dolayı sosyalleşmeyi sağlıyor, aynı zamanda dikkat, koordinasyon, pozisyon ve duruş bozukluklarında etkili olduğundan dolayı okçuluk, sağlık açısından çok yararlı, Keyif alarak yapıyorlar bu sporu. Bazı konularda odak geliştirdiğini söylüyorlar. Daha önce dikkat etmedikleri konularda artık daha dikkatli oluyorlar. İlgi yoğun şimdi kış dönemi kayıtlarımızı bekliyorlar" açıklamasını yaptı.

Okçuluk kursuna gelen gelen ev hanımı Melek Orhan, "Yeni evliyim komşum tavsiye etti. Buraya gelmeden önce biraz ön yargım vardı. Ama buraya geldikten sonra bütün ön yargılarımdan kurtuldum. Çok eğlenceli, çok mutlu oluyoruz ve vakitlerimiz güzel geçiyor. Herkese öneriyoruz, burada çok güzel insanlar tanıdık. İlk kez ok kullandım" dedi.

"Sosyalleşiyoruz"

Uzun zamandır ok atmak için bir kurs aradığını dile getiren Funda Kaya Özbay, "Okçuluk sporunu yapmak istiyordum. Burada böyle bir alan olduğunu duyduk ulaşım ve hocalar da iyiymiş. Daha önce hiç ok kullanmadım şu anda çok memnunum. İlk gün ok atmaya başladık çok şaşırdık sonra ardından alıştık seviyemiz yükseldi. Duruş, pozisyon, dik durma, odaklanma gibi sağlık açısından bizlere yardımcı oldu. Özellikle odaklama problemi olanlara tavsiye diyoruz. Sosyalleşiyoruz geliyoruz burada, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Bizim için farklı ortam oldu" ifadelerini kullandı.

"Torunu yapınca oda geldi"

Kursun başarılı öğrencilerinden Tülin Periloğlu, "Daha önce bu sporu yapmadım, geçen yıllarda torunum geldi buraya. Onu görünce bende gelmek istedim. Çok seviyorum çok güzel bir spor. Gündelik hayatımda burada yeni arkadaşlarım oldu" dedi.

"Hayatımıza renk kattı"

Kızı Nazenin Ertürk ile ok atmaya başlayan Neslihan Ertürk, "Güzel bir aktive oldu, bizim için ev hanımıyız, günlük koşuşturmalar arasında bu spor hayatımıza ayrı bir renk kattı. İki kızım kışın başladı. Ata sporlarını seviyorum, buraya kızlarımı getirip götürdüğümde bende istiyordum. Kadınlar grubunun açılması ile birlikte bende başladım. Her şey çok güzel gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"Dikkati gelişiyor"

Annesini örnek olan Nazenin Ertürk ise, "Okçuluğa başladığım için çok mutluyum. Okçuluk dikkat ve algı geliştiriyor. Anneme sürekli söyledim okçuluk çok güzel senin de gelmeni istiyorum dedim. Oda yaz okullarını duyunca hemen gelmek istedi" diye konuştu.