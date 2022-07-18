Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek - Haberler

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Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek

Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Organizasyon 19-24 Temmuz tarihlerinde Medellin kentinde düzenlenecek.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran temsil edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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