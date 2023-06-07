Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Kolombiya'da yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, Kolombiya'nın Medellin kentinde gerçekleştirilecek Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağına, klasik yayda dörder erkek ve kadın milli sporcu katılacak. Milli takım, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında 3 bronz madalya kazanmıştı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağına, Kolombiya'nın Medellin kenti ev sahipliği yapacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 13-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, klasik yayda dörder erkek ve kadın milli sporcu mücadele edecek.

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış yarışacak.

Türkiye'yi klasik yay kadınlarda ise Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gülnaz Büşranur Coşkun temsil edecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli takım, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında 3 bronz madalya kazanmıştı.