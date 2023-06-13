Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Kolombiya'nın Medellin kentinde başladı. Türkiye'yi erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış; kadınlarda ise Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gülnaz Büşranur Coşkun temsil ediyor.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Kolombiya'nın Medellin kentinde başladı.

Yarışmanın ilk gününde resmi antrenmanın ardından makaralı yay kategorisinde sıralama atışlarına geçildi.

Organizasyonda Türkiye'yi klasik yayda olmak üzere erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış; kadınlarda ise Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gülnaz Büşranur Coşkun temsil ediyor.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, 18 Haziran Pazar günü sona erecek.

Milliler, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın 2. ayağında 3 bronz madalya kazanmıştı.