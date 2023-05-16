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Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de başladı

Spor Haberleri

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de başladı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de başladı.

Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentindeki organizasyonda Türkiye'yi klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Elif Berra Gökkır, makaralı yay kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız, Hazal Burun, Irmak Yüksel ve İpek Tomruk temsil edecek.

Organizasyon, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Spor Haberler

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