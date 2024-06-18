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Okçuluk Dünya Kupası Antalya'da başladı

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Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları, antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 62 ülkeden 385 sporcu katıldı.

Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları, antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 62 ülkeden 385 sporcu katıldığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama atışları yapıldı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, yılın en yüksek katılımlı Dünya Kupası ayağına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde her takımın kendi eksiklerini değerlendireceği bir organizasyon olacağını ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Burada klasik yay ve makaralı yayda toplam 12 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sporcularımızın mevcut form durumunu görmek önemli. Bununla birlikte Dünya Kupası finallerine puan veren son yarışma. Olimpiyat oyunları öncesinde hem klasik yay takımımızın durumunu görmek hem de makaralı yay takımımın Dünya Kupası finallerine katılması için 4 gün boyunca mücadelemiz sürecek. Bizim için elbette klasik yay erkeklerde sporcularımızın ortaya koyacağı performans önemli. Olimpiyatlar için beklentiyi bir ölçüde tahmin edebileceğimiz bir yarışma olacak."

Klasik yay erkek takımının daha önce takım kotası aldığını, kadınlarda ise Elif Berra Gökkır'ın bireysel olarak olimpiyat kotası almayı başardığını vurgulayan Ergin, "Burada Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması yapıldı. Klasik yay kadın takımımızla kota almak için mücadele ettik. Sporcularımız gerçekten beklediğimiz ölçüde iyi bir yarışma çıkarmalarına rağmen rakibimiz bizden daha üstün performans gösterdi. Şu an için olimpiyat oyunlarına 4 kişiyle katılmayı garantilemiş durumdayız." diye konuştu.

Kupanın 3. ayak müsabakaları, 23 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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