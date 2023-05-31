Okçuluk Avrupa Grand Prix'si Hırvatistan'da devam ediyor

Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde devam ediyor.

Umag kasabasında düzenlenen organizasyonda, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, son 16 turunda Danimarka'yı 6-0, çeyrek finalde Polonya'yı 6-0, yarı finalde de İsrail'i 5-3 yenerek finale yükseldi.

Milli takım finalde İsviçre ile altın madalya mücadelesi verecek.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, son 16 turunu bay geçti. Çeyrek finalde Portekiz'i, yarı finalde de Avusturya'yı geçen milli takım, finalde Norveç'le karşılaşacak.

Erkekler klasik yayda ilk iki turu bay geçen Mete Gazoz, son 32 turunda Polonyalı Kacper Sierakowski ile karşılaşacak.

Erkekler klasik yayda ilk turda Gürcü Anri Basiladze'yi ve ikinci turda da İsveç Kaj Sjöberg'i 6-4'lük skorlarla yenen Samet Ak, son 32 turunda Lüksemburglu Jeff Henckels ile eşleşti.

Ulaş Berkim Tümer son 32 turunda

Erkekler klasik yayda ilk iki turu bay geçen Ulaş Berkim Tümer, Fransız Maxence Jamot, Muhammed Abdullah Yıldırmış da Clement Jacquey ile son 32 turunda mücadele edecek.

Kadınlar klasik yayda Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun, son 32 turuna yükseldi.

Erkekler makaralı yayda ilk turları bay geçen Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, son 32 turunda mücadele edecek.

Kadınlar makaralı yayda ilk turları bay geçen İpek Tomruk, Hazal Burun ve Irmak Yüksel, son 16 turunda yükseldi.