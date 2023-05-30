Okçuluk Avrupa Grand Prix'si Hırvatistan'da başladı

Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı Umag kasabasında düzenleniyor. Milli okçu Mete Gazoz erkekler klasik yayda birinci oldu. Klasik Yay Erkek Milli Takımı toplamda ilk sırayı elde etti.