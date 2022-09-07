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Okçuluk: Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası

Spor Haberleri

Okçuluk: Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası

Okçulukta Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Okçulukta Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonalara, 36 il ve 84 kulüpten 326 sporcu katıldı.

Şampiyonaların ilk gününde klasik yay erkekler ve kadınlar kategorilerinde sporcular, sıralama atışları yaptı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, 4 gün sürecek yarışmalarda sporcuların Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edeceğini söyledi.

Bu yarışmanın Türkiye sıralamasına puan veren son yarışma olduğunu ve bundan dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade eden Ergin, "Sporcularımız buradan elde edecekleri puanlarla önümüzdeki yılın milli takımına aday olmaya çalışacak." diye konuştu.

Ergin, bu yıl yarışma içerisinde makaralı ve klasik yay kategorilerinde Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nı da gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor

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