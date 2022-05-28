Okçular hedefi 12'den vurdu - Haberler

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da spor turnuvalarına damgasını vuran Atatürk Üniversitesi, geçen hafta düzenlenen Hentbol turnuvasındaki namağlup şampiyonluğun ardından Okçuluk branşında da şampiyon oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi stadyumunda 24 Mayıs 2022 Salı günü düzenlenmeye başlayan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Okçuluk ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası sona erdi. Atatürk Üniversitesi Okçuluk Erkek Takımı turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Genel olarak çok iyi bir turnuva geçirdiklerini belirten Okçuluk takımı sporcuları, zor karşılaşmalar neticesinde birinci olduklarını dile getirerek, üniversitenin adını zirveye yazdırdıkları için oldukça mutlu ve gururlu olduklarını söylediler. Başarılı sporcular, üniversitenin desteğini daima arkalarında hissettiklerini de ifade ederek maddi-manevi desteklerini esirgemeyen Rektör Çomaklı'ya teşekkür ettiler.

"Üniversitemiz, Sportif Başarılarına Ara Vermeden Devam Ediyor"

Üniversitenin hak ettiği konuma gelmesi için akademik, kültürel, sosyal ve sportif anlamda gerekli alt yapıyı oluşturmak adına üniversite yönetimi olarak var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: "Atatürk Üniversitesi olarak bizim amacımız, eğitim-öğretimin yanı sıra sportif başarılarla da Türkiye'ye örnek olmak. Spor ve eğitimi yan yana yürütmek adına gerekli tüm atılımları yapıyoruz. Futbol, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, okçuluk gibi birçok alanda faaliyet gösteren üniversitemizin, son yıllarda olduğu gibi bu yılda TÜSF madalya sıralamasında adını listenin en üstüne yazdıracağına yürekten inanıyor, bu duygularla şampiyon olan Okçuluk takımımızı kutluyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor