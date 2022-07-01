Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, kulübüyle karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshettiğini açıkladı. İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, kulübüyle karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshettiğini açıkladı. Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı.Okay Yokuşlu'nun ismi daha önce transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Okay Yokuşlu İspanya Vigo Spor Haberler

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