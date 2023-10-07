Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Okan Buruk, yıldız futbolcuya formayı verdi! Antalyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY'IN DURUMU

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.

İLK 11'LER

Antalyaspor; Helton, Erdal, Bünyamin, Šaric, Buksa, Güray, Ömer, Streek, Jehezkel, Bytyqi, Veysel.

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.