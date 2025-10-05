Okan Buruk, Hakem Yasin Kol'un Performansına Tepki Gösterdi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene tek kaybettiğimiz maçın hakemi Yasin Kol'du. Orada yanlış bir kırmızı kart vardı. Sarı kart olduğunu düşündüğümüz bir karttı. Bu maçta yine Yasin Kol'u görünce şaşırdık. 2 hafta önce yine maçımızı yönetmişti. Mücadelemiz hakem kararlarından daha önemli ama Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman zaman geçirmeye de müsaade etti" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Salı günü oynadığımız önemli maç vardı. Oyun olarak daha farklı olacağını, rakibimiz topu bize bırakacağı ve üretkenlik anlamında sahaya doğru yayılmamız gereken bir maçtı. İlk yarıda sol kanadı kullanmak istedik. 3 tane Jakobs'un güzel koşusu vardı. Onun dışında top sahip olmak istedik. Rakibimizin Rafa Silva ile yakaladıkları geçiş hücumları vardı. Kırmızı kart pozisyonu yerleşemediğimiz bir pozisyon değilmiş aslında. Sonradan izledim. Lemina arkada, Davinson doğru yerde. Davinson'un yaptığı bir dalgınlık, rakibinin onu geçmesine ve devamında ayağına takılarak kart görmesine yol açtı. Asıl bizim için bardağın dolu tarafı 10 kişi kaldıktan sonra oynadığımız oyun. İkinci yarı rakibimize 1 pozisyon verdik. Hiçbir zaman 1 puana sevinmiyoruz. 10 kişi 1-0 geriden gelip, 1 puana çok sevinmesek de oyun olarak kendi yönettiğimiz 1 kişinin eksikliğinin fark edilmediği bir maç izledik. Sergen hocayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

'YASİN KOL'U GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında sarı-kırmızılı ekibin hızlı hücumunda maçın hakemi Yasin Kol'un oyunu durması üzerine gelen bir soruya Buruk, şöyle cevap verdi:

"Geçen sene tek kaybettiğimiz maçın hakemi Yasin Kol'du. Orada yanlış bir kırmızı kart vardı. Sarı kart olduğunu düşündüğümüz bir karttı. VAR çağırdı, VAR çağırınca hakemler yüzde 99 sesini çıkartmıyor. Bu maçta yine Yasin Kol'u görünce şaşırdık. 2 hafta önce yine maçımızı yönetmişti. Mücadelemiz hakem kararlarından daha önemli. Trabzonspor maçından çok da bir fark olmadığını, Arda Kardeşler'in belki hakemlik hayatı bitecek. Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Bir de Yunus'un atağı kesildi. Bu sefer yan hakem devreye girdi. Bir tanesi hakemin düşüncesi, faul çaldı. 3 kere oyna demesine rağmen 3 pastan sonra top tam Sallai'nin önüne gitti. Pozisyona girerek bu düdüğün çalmasına değerlendirme yapılacaktır. Genel olarak hakemin performansından memnun değilim. Birçok bölümde zaman zaman geçirmeye de müsaade etti" yorumlarında bulundu.

'EKSİK OLMAMIZA RAĞMEN RAKİP KADAR KOŞTUK'

Kırmızı kart sonrası maçın büyük bölümünü 10 kişi kalarak oynamalarına ilişkin 51 yaşındaki teknik adam, "4 gün ara da dinleme açısından yeterli bir süre. Bugün 1 kişi eksik olmamıza rağmen rakip kadar koştuk. Gerçekten fedakarca bir oyun ortaya koyduk. Ben oyuncularım performansından memnunum. 11-10 kaldığımızda daha iyi oynadık. Bunu da değerlendireceğiz. Daha zevkli maç beklenebilirdi" diye konuştu.

'SANE VE ICARDI'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin ilerleyen süreçte gerçek performanslarına geleceğini belirten Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Bazı oyuncuların adaptasyonları daha uzun, bazılarının daha kısa sürüyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performansından memnunum. Icardi çok uzun bir sakatlıktan çıktı, 1 sene oynamadı. Beklentimize göre daha erken döndü. Attığı gollerle birçok maçı kazanmamızda rol oynadı. Performansından her zaman memnunuz. Bu seçimleri maç maç yapıyoruz. Galatasaray çok farklı oyunlarla da sahada olacak. Burada Sane ve Icardi'nin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha yeni başladık. Bu sürecin sonunda oyuncularım gerçek performanslarına kavuşacaktır" ifadelerinde bulundu.

'SINGO'NUN ARKA ADALESİNDE ZORLANMA OLDU'

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Wilfried Singo'nun durumu hakkında da bilgi veren Buruk, "Singo'nun arka adalesinde zorlanma oldu. Uzun toplar, çok fazla istemediğim şeyler. Uzun toplarla bazen geçiş yiyoruz, tekrar başladığında rakibin başlangıcı 1 dakika sürüyor. Bir çıkış gösterdi, orada sakatlandı. İnanıyorum ki uzun sürecek bir şey yoktur düşünüyorum. Osimhen'in herhangi şikayeti olmadı. Değiştirme nedenim, çok yoruluştu" dedi.

'MAURO ICARDI'NİN FİZYOTERAPİSTLER EŞLİĞİNDE HAZIRLANMA SÜRECİ VAR'

Mauro Icardi'nin sahada oynasa da oynamasa da takım arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösterdiğini ifade eden Okan Buruk, "Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Küçük bir ısınma yapıyoruz. Herkes dışarıda ısınmak zorunda gibisinden değil. Bazısı içeride, bazısı dışarı çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çünkü onun fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Dışarı çıkmama nedeni o yüzden. Icardi ile ilgili olduğunda çok fazla gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Takım kaptanımız. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

'HAKEMLER OYUNUN DURMASINI İSTİYORLAR'

Hakemler hakkında da yorumlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bence hakemler oyunun durmasını istiyorlar. Bence daha rahat ediyorlar. 1-0 gerideyiz, faul olmuş, hızlı başlamamız lazım, rakip yedek kulübesini uyarıyor, oyun yine duruyor. Avrupa maçlarına çıktığımızda topu oyunda kalma süreleri 60 dakikalara geldiğinde bizim için ekstra süreç oluyor. Hızlandırmalarını ümit ediyoruz. Yeni kurallar bu anlamda güzel. Aut atışında da kural değiştirebilirler. Müsaade ediyorsanız aut atışları 1 dakikayı buluyor" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Futbolu çok iyi bilen, arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan biri. 10 kişilik bölümde Torreira'nın dinamizmi, sertlikleri çok önemli. Ama İlkay'ın alanları doğru kapatması, rakibimize üstünlük kurmamız en büyük nedenlerinden biri. Lemina'nın stopere geçip, Torreira ile ikisinin orta saha olmasını söyledim. Rakip de ön alan baskısı yapmayınca Uğurcan'ı merkezden oyuna sokarak topun daha çok bizde kalmasını sağladık. Net bir baskı gelmeyince oyunu eşitlemiş olduk."