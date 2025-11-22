Haberler

Okan Buruk, Volkan Demirel'e Karşı 4. Galibiyetini Aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup ederek Volkan Demirel'e karşı 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 5. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılırken, Buruk da Demirel'e karşı 4. galibiyetini elde etti. İki teknik adamın rekabetinde Volkan Demirel de 1 defa 3 puan kazandı.

Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başındaydı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
