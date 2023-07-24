Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2'nci turundaki Zalgiris maçı öncesi açıklamalarda bulundular. Okan Buruk, "İki takım da Şampiyonlar Ligi elemelerine devam etmek istiyor. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum" dedi. Kerem Aktürkoğlu ise, " Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Bu bizim kulüp kültürümüzde var. Biz bunun bilincinde olarak ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın oynayacakları maçı değerlendiren Okan Buruk, "Başarılı ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Buradan avantajlı bir skorla dönmek bizim için önemli. İki takım da Şampiyonlar Ligi elemelerine devam etmek istiyor. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. İnşallah yarın akşam bizim için güzel bir maç olur. İkinci maça da buradan avantajlı bir skorla gideriz. Kendi sahasında iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Takımdaki forma rekabetinden bahseden Kerem Aktürkoğlu, "ben takımın kaptanlarından biriyim. Forma rekabeti benim çekineceğim bir şey olmamıştır. Takımıza böyle güçlü oyuncuların, kaliteli oyuncuların gelmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok kaliteli bir takıma sahibiz, çok güçlü bir takıma sahibiz. Bu sene yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte Avrupa'da başarı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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